В Госдуме предложили сажать за обман с использованием дипфейков

Изменения предлагают внести в несколько статей Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект о введении в несколько статей Уголовного кодекса нового квалифицирующего признака — использование дипфейк-технологии.
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