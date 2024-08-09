В Госдуме предложили сажать за обман с использованием дипфейков

Изменения предлагают внести в несколько статей Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект о введении в несколько статей Уголовного кодекса нового квалифицирующего признака — использование дипфейк-технологии.