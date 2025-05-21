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Появились подробности о поездке Путина в Курскую область

Появились подробности о поездке Путина в Курскую область

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область встретился с волонтерами. Такие подробности появились у журналиста ВГТРК Павла Зарубина, кадрами с мероприятия он поделился в Telegram-канале.

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