Исследователи разработали «революционный» анализ крови для выявления инсульта

Исследование «Тестирование для идентификации маркеров инсульта» (TIME) демонстрирует точность нового анализа крови, который может быстро и точно идентифицировать агрессивный тип инсульта и потенциально может оказать жизненно важную помощь пациентам во всем мире.
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