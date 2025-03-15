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Экс-советник Трампа Болтон назвал его легкой добычей для Путина

Экс-советник Трампа Болтон назвал его легкой добычей для Путина

Президент России Владимир Путин считает американского коллегу Дональда Трампа «легкой добычей». Об этом, как сообщает британский телеканал Sky News, заявил советник Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок Джон Болтон.

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