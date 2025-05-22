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Прокуратура нашла нарушения при содержании трассы в Воловском районе

Прокуратура нашла нарушения при содержании трассы в Воловском районе

Прокуратура Воловского района с привлечением сотрудников Госавтоинспекции проверила состояние трассы М-4 &quot;Дон&quot; в Воловском районе на участках &quot;Волово – Теплое&quot; и &quot;Казачка –Турдей – Кресты&quot; и выявила нарушения.

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