Прокуратура нашла нарушения при содержании трассы в Воловском районе

Прокуратура Воловского района с привлечением сотрудников Госавтоинспекции проверила состояние трассы М-4 "Дон" в Воловском районе на участках "Волово – Теплое" и "Казачка –Турдей – Кресты" и выявила нарушения.
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