В Санкт-Петербурге появился мурал, посвященный 100-летию «Зенита»

Центральным элементом композиции является собирательный образ футболиста клуба В Санкт-Петербурге, известном своими витражными шедеврами, появился новый уникальный арт-объект – мурал, посвященный 100-летнему юбилею футбольного клуба «Зенит».
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