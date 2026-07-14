Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 014 подписчиков

Законопроект покойного сенатора Грэма о санкциях против РФ теряет поддержку в Сенате США

Законопроект покойного сенатора Грэма о санкциях против РФ теряет поддержку в Сенате США

Американские сенаторы от обеих партий хотели бы услышать от самого Трампа о твердой поддержке законопроекта о введении антироссийских санкций, ранее подготовленного сенатором Линдси Грэмом (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), прежде чем переходить к дальнейшему продвижению документа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии