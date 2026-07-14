Законопроект покойного сенатора Грэма о санкциях против РФ теряет поддержку в Сенате США

Американские сенаторы от обеих партий хотели бы услышать от самого Трампа о твердой поддержке законопроекта о введении антироссийских санкций, ранее подготовленного сенатором Линдси Грэмом (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), прежде чем переходить к дальнейшему продвижению документа.