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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Трейлер GTA VI на русском языке и скриншоты в придачу “Студия Сектантской Озву...

Трейлер GTA VI на русском языке и скриншоты в придачу “Студия Сектантской Озву...

Трейлер GTA VI на русском языке и скриншоты в придачу“Студия Сектантской Озвучки” — те самые ребята, что работают над ИИ-дубляжем Cyberpunk 2077: Призрачная свобода — подсуетилась и опубликовала трейлер GTA 6 на русском языке.

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