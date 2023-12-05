Трейлер GTA VI на русском языке и скриншоты в придачу “Студия Сектантской Озву...

Трейлер GTA VI на русском языке и скриншоты в придачу“Студия Сектантской Озвучки” — те самые ребята, что работают над ИИ-дубляжем Cyberpunk 2077: Призрачная свобода — подсуетилась и опубликовала трейлер GTA 6 на русском языке.
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