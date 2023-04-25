G7 вышло на тропу войны за мирный атом

«Маяк» отрасли будет вынужден искать новые рынки, утверждают эксперты Ирина Гусева Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Владимир Кузнецов Станислав Митрахович Страны G7 решили противодействовать России на рынке атомной энергии.
«Маяк» отрасли будет вынужден искать новые рынки, утверждают эксперты Ирина Гусева Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Владимир Кузнецов Станислав Митрахович Страны G7 решили противодействовать России на рынке атомной энергии.
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