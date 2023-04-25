БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Противно читать их измышления. Надеюсь их изолируют.Доклад ООН призыв...
  • Gennady Sokolovsky
    Хотелось бы поинтересоваться - Вы, видимо, только буквы пересчитали? Смысл таков и есть, весь в Вашем вопросе.Доклад ООН призыв...
  • Gennady Sokolovsky
    Ты бы к "слугам" спиной-то не поворачивался, в таком раскладе....Доклад ООН призыв...

G7 вышло на тропу войны за мирный атом

G7 вышло на тропу войны за мирный атом

«Маяк» отрасли будет вынужден искать новые рынки, утверждают эксперты Ирина Гусева Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Владимир Кузнецов Станислав Митрахович Страны G7 решили противодействовать России на рынке атомной энергии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх