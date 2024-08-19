Сегодня электричество отключают лишь в Астрахани и Мумре

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 19 августа, плановые отключения электричества коснутся только двух населенных пунктов- Астрахани села Мумра Икрянинского района: Самое короткое отключение продлится 7 часов, самое длительное – 9 часов.
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