«А у Фархода положительные характеристики»: суд в Новосибирске вынес неожиданный приговор мигранту из Таджикистана за убийство женщины и ее маленькой дочери

«В суде неглупые люди находятся», - заступился за представителей судебной власти Игорь Тибейкин. Если люди не глупые и такие приговоры, значит "котлета"?. Ведь суд далее ни чего не решает. заключать или не заключать контракт решает Мо. И вообще странное дело Мобиков не отпускают, а этим пол- года и свободен.

Георгий Корнев

Только русских прессовать власти могут. Не давно в том "моём мире" была заметка как женщина встала в одиночный пикет, не требует согласование с властями, так её силовики сразу "завернули" (камеры чётко работают , тут среагировали моментально. Боевики ВСУ женщину вышедшую с красным флагом не тронули, а тут закон подмяли без вопросов. А было то на плакате написано "Хватит убивать русских".