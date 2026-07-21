«А у Фархода положительные характеристики»: суд в Новосибирске вынес неожиданный приговор мигранту из Таджикистана за убийство женщины и ее маленькой дочери
Прокуратура просила осудить на пожизненный срок, но судья подумал о двух малолетних детях Фархода Рахимзода, вызвав возмущение россиян.
Комментарии
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«В суде неглупые люди находятся», - заступился за представителей судебной власти Игорь Тибейкин. Если люди не глупые и такие приговоры, значит "котлета"?. Ведь суд далее ни чего не решает. заключать или не заключать контракт решает Мо. И вообще странное дело Мобиков не отпускают, а этим пол- года и свободен.
Только русских прессовать власти могут. Не давно в том "моём мире" была заметка как женщина встала в одиночный пикет, не требует согласование с властями, так её силовики сразу "завернули" (камеры чётко работают , тут среагировали моментально. Боевики ВСУ женщину вышедшую с красным флагом не тронули, а тут закон подмяли без вопросов. А было то на плакате написано "Хватит убивать русских".
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