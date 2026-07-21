БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 610 подписчиков

«А у Фархода положительные характеристики»: суд в Новосибирске вынес неожиданный приговор мигранту из Таджикистана за убийство женщины и ее маленькой дочери

«А у Фархода положительные характеристики»: суд в Новосибирске вынес неожиданный приговор мигранту из Таджикистана за убийство женщины и ее маленькой дочери

Прокуратура просила осудить на пожизненный срок, но судья подумал о двух малолетних детях Фархода Рахимзода, вызвав возмущение россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Корнев
«В суде неглупые люди находятся», - заступился за представителей судебной власти Игорь Тибейкин. Если люди не глупые и такие приговоры, значит &quot;котлета&quot;?. Ведь суд далее ни чего не решает. заключать или не заключать контракт решает Мо. И вообще странное дело Мобиков не отпускают, а этим пол- года и свободен.
Ответить
4 н.
Георгий Корнев
Только русских прессовать власти могут. Не давно в том &quot;моём мире&quot; была заметка как женщина встала в одиночный пикет, не требует согласование с властями, так её силовики сразу &quot;завернули&quot; (камеры чётко работают , тут среагировали моментально. Боевики ВСУ женщину вышедшую с красным флагом не тронули, а тут закон подмяли без вопросов. А было то на плакате написано &quot;Хватит убивать русских&quot;.
Ответить
4 н.
ОС
Ольга Суханова
😱😱😱😱😱
Ответить
4 н.