Эр-Рияд продолжает огребать за то, что Вашингтон решил потягаться с Тегераном

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы начали морскую блокаду Саудовской Аравии Изображение: © Елена Морозова/«Парламентская газета» Блокада — ответ на «осаду, которую Саудовская Аравия ведет почти 12 лет».
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