Зачем FPV-шинков отправляют в штурмовики

Gennady Sokolovsky

Тут открывается "тема" пострашнее. Все предложения, которые ребята ПЫТАЮТСЯ "довести до сведения и ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ" - как в старые, советские, АППАРАТНЫЕ времена "закатываются в вату". Существуют "инструкции", написанные в 70-х годах прошлого, 20-го, века. Они НЕ ПЕРЕПИСАНЫ. Даже, ДАЖЕ, при правильно составленной "карте предложения" (есть такая формулировка в МО РФ) - ЛЮБОЕ предложение уходит на "рассмотрение профильным специалистам". ВОПРОС открытый - КТО именно эти специалисты?? Нет в структуре МО РФ таких специалистов, ПРОСТО НЕТ.