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Закон и Порядок

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Зачем FPV-шинков отправляют в штурмовики

Зачем FPV-шинков отправляют в штурмовики

Автор: Алексей Живов Вячеслав Шурыгин подробно освещает проблему (ramzayiegokomanda). Ее формальная сторона заключается в том, что в армии расплодились внештатные подразделения, по которым «расползлось» большинство бойцов.

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Комментарии
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Юрий Ded
Что за бестолковый идиот это писал ?
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18 час.
Gennady Sokolovsky
Тут открывается &quot;тема&quot; пострашнее. Все предложения, которые ребята ПЫТАЮТСЯ &quot;довести до сведения и ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ&quot; - как в старые, советские, АППАРАТНЫЕ времена &quot;закатываются в вату&quot;. Существуют &quot;инструкции&quot;, написанные в 70-х годах прошлого, 20-го, века. Они НЕ ПЕРЕПИСАНЫ. Даже, ДАЖЕ, при правильно составленной &quot;карте предложения&quot; (есть такая формулировка в МО РФ) -  ЛЮБОЕ предложение уходит на &quot;рассмотрение профильным специалистам&quot;. ВОПРОС открытый - КТО именно эти специалисты?? Нет в структуре МО РФ таких специалистов, ПРОСТО НЕТ.
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9 час.
Юрий Ded
Во скоко знатаков . И не одного на перке а у жинки под юбкой .
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6 час.

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