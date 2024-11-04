Автор: Алексей Живов Вячеслав Шурыгин подробно освещает проблему (ramzayiegokomanda). Ее формальная сторона заключается в том, что в армии расплодились внештатные подразделения, по которым «расползлось» большинство бойцов.
Зачем FPV-шинков отправляют в штурмовики
Комментарии
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Юрий Ded
Что за бестолковый идиот это писал ?
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18 час.
Gennady Sokolovsky
Тут открывается "тема" пострашнее. Все предложения, которые ребята ПЫТАЮТСЯ "довести до сведения и ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ" - как в старые, советские, АППАРАТНЫЕ времена "закатываются в вату". Существуют "инструкции", написанные в 70-х годах прошлого, 20-го, века. Они НЕ ПЕРЕПИСАНЫ. Даже, ДАЖЕ, при правильно составленной "карте предложения" (есть такая формулировка в МО РФ) - ЛЮБОЕ предложение уходит на "рассмотрение профильным специалистам". ВОПРОС открытый - КТО именно эти специалисты?? Нет в структуре МО РФ таких специалистов, ПРОСТО НЕТ.
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9 час.
Юрий Ded
Во скоко знатаков . И не одного на перке а у жинки под юбкой .
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6 час.
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