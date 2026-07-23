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Аргументы и Факты

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В Киеве сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

В Киеве сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

Представители ТЦК (аналог военкомата на Украине) похитили священника из Свято-Троицкого Китаевского монастыря, принадлежащего канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".

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