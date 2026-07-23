В Киеве сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

Представители ТЦК (аналог военкомата на Украине) похитили священника из Свято-Троицкого Китаевского монастыря, принадлежащего канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии