Неизвестные с оружием прорвались из Беларуси в Латвию, запугали военных и нанесли ущерб

Сначала неизвестные, угрожая латвийским военным, намеревались силой переправить около 20 нелегальных мигрантов на территорию страны, но "храбрые латыши" не дали им пересечь границу.
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