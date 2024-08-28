В мозгу человека выявили шесть форм любви

В человеческом мозгу хранится информация о шести формах любви. В исследовании, опубликованном в журнале Cerebral Cortex и координируемом экспертами из Университета Аалто, попытались дать полную картину активности мозга, связанной с разными типами любви, говорит координатор научной работы Пярттюли Ринне.
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