В мозгу человека выявили шесть форм любви

В человеческом мозгу хранится информация о шести формах любви. В исследовании, опубликованном в журнале Cerebral Cortex и координируемом экспертами из Университета Аалто, попытались дать полную картину активности мозга, связанной с разными типами любви, говорит координатор научной работы Пярттюли Ринне.