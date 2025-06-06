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Царьград

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Трамп обвиняет Маска в неадекватном поведении из-за наркотиков

Трамп обвиняет Маска в неадекватном поведении из-за наркотиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что эксцентричное поведение Илона Маска связано с употреблением наркотиков.

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