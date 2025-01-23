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Царьград

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"Расслабились в ожидании "снисхождения дядюшки Трампа": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Расслабились в ожидании "снисхождения дядюшки Трампа": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Военкор Александр Сладков объяснил, почему всем нужно брать пример с донецких, и рассказал, что не так с переговорами Трампа по Украине.

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