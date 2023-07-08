Ирина Аллегрова, знаменитая российская певица, которая в январе этого года отметила свой 71-й день рождения.
Ирина Аллегрова просит за 40 мин выступления 10 млн рублей
Комментарии
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Надежда Новопашина
И кому? А главное - ЗАЧЕМ нужно её выступление? Оборзели совсем! "Трудяги" наши! Ей бы тоже на пенсии правильнее было быть!
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16 час.
rayisa samolkina
И ведь что неприятно сознавать, заплатят, а кто то пойдёт и на концерт
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16 час.
Алексей Соколов
А чего возмущаться? Кто-то платит - вот они и борзеют.
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13 час.
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