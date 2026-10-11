Клаксон
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Клаксон

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Продается самый низкий Land Rover в мире

Продается самый низкий Land Rover в мире

Проект под названием Slamd-Rover, созданный с использованием укороченного шасси Volkswagen Beetle 1968 года и кузова от Land Rover Series III, предлагается на eBay за 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,7 миллиона рублей).

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