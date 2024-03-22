Японцы Миура и Кихара не вышли на награждение чемпионата мира из-за проблем со здоровьем у партнера

Они заняли второе место в соревнованиях пар. На церемонии награждения, которая началась с задержкой, присутствовали только победители Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам из Канады и бронзовые призеры Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии.