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«Оренбург» проиграл «Зениту» в 12 из 15 последних матчей. Петербуржцы – явные фавориты в воскресенье

«Оренбург» примет «Зенит» в рамках 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга победил в 12 из 15 последних личных встреч.

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