Это уже не бюрократическая борьба, это война на выживание внутри самой власти

Дмитрий Евстафьев написал текст, который можно назвать «кардиограммой агонии американской гегемонии».
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