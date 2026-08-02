Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Это уже не бюрократическая борьба, это война на выживание внутри самой власти

Это уже не бюрократическая борьба, это война на выживание внутри самой власти

Дмитрий Евстафьев написал текст, который можно назвать «кардиограммой агонии американской гегемонии».

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