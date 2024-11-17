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Пострадавший от таксиста участник СВО рассказал о начале конфликта

Пострадавший от таксиста участник СВО рассказал о начале конфликта

Военного вытолкнули из такси из-за проблемы с оплатой.Участник СВО, на которого в Солнечногорске напал таксист, прокомментировал конфликт.

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