Сергей Собянин: Завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Поездки станут более комфортными для пассажиров На своем персональном сайте Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по строительству городского вокзала «Щербинка» МЦД-2, которым пользуются порядка 12 тыс.
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