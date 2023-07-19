Военное обозрение

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Модернизированные танки Т-72БМ3 получили динамическую защиту кормовой части

Модернизированные танки Т-72БМ3 получили динамическую защиту кормовой части

Российские танки получили защиту кормовой части, к решетчатым экранам, устанавливаемым ранее, добавилась и динамическая защита.

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