Международный фестиваль скрипки пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 16 октября, передает ТАСС. Девиз фестиваля — «В честь Давида Ойстраха» — скрипача, которому посвящали свои произведения Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян.
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