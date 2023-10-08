Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Любимова кивает, соглашается, президенту всегда мило улыбается, а "возище" и ныне там.Владимир Путин пр...
  • Виталий Кирпиченко
    Её разве до сих пор не сняли с должности? разговору было много и по делу... Или у нас: чем хуже, тем нужнее?Владимир Путин пр...
  • Валерий Прокофьев
    Имел счастье посетить картинную галерею А.Шилова в Москве. преклоняюсь перед талантом и благородством этого человека,...Художник Александ...

Международный фестиваль скрипки пройдет в Санкт-Петербурге

Международный фестиваль скрипки пройдет в Санкт-Петербурге

Международный фестиваль скрипки пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 16 октября, передает ТАСС. Девиз фестиваля — «В честь Давида Ойстраха» — скрипача, которому посвящали свои произведения Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх