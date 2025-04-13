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Парламентская газета

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Приморье накрыл циклон

В Приморском крае из-за ураганного ветра до 30 м/с, произошли массовые отключения электроэнергии. Без света остались около одной тысячи домов, что затронуло примерно 9 тысяч жителей, сообщает 13 апреля региональная прокуратура.

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