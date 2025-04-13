Приморье накрыл циклон

В Приморском крае из-за ураганного ветра до 30 м/с, произошли массовые отключения электроэнергии. Без света остались около одной тысячи домов, что затронуло примерно 9 тысяч жителей, сообщает 13 апреля региональная прокуратура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии