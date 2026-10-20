© Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOMВ Китае суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал собственную 12-летнюю дочь, у которой диагностировал синдром Дауна.
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