Сотрудник УМВД России по Хабаровскому краю рассказывает о своей бабушке в рамках акции ««Я помню! Я горжусь! Служу России!»

Сотрудник отдела морально-психологической подготовки УРЛС УМВД России по Хабаровскому краю Лариса Савишина вспоминает о своей бабушке Конюховой Любови Павловне: «Труженица тыла, Ветеран труда, присоединена к группе «Участник Великой Отечественной войны».