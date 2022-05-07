Сотрудник УМВД России по Хабаровскому краю рассказывает о своей бабушке в рамках акции ««Я помню! Я горжусь! Служу России!»

Сотрудник отдела морально-психологической подготовки УРЛС УМВД России по Хабаровскому краю Лариса Савишина вспоминает о своей бабушке Конюховой Любови Павловне: «Труженица тыла, Ветеран труда, присоединена к группе «Участник Великой Отечественной войны».
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