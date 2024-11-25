В СВАО наградили волонтёров, которые много помогают бойцам

В Музее космонавтики прошло торжественное награждение самых активных волонтёров «Команды СВАО». Префект Сергей Мельников наградил 15 человек: Екатерину Терентьеву и Андрея Прокопенко из Бабушкинского района, Михаила Островского из Бибирева, Александра Ледюкова, Тамару Апасову и Ольгу Муратову из Лианозова, Дмитрия Большакова из Лосиноостровского, Ксению Назарову и Олега Фролова из Марфина, Екатерину Игнатову из Марьиной рощи, Максима Храмцова, Александра Нефедова и Дениса Чайковского из Северного Медведкова, Алексея Вербкина и Веру Серегину из района Северный.