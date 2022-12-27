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«Рождественская гонка». Кристиансен и Тандревольд, Клод и Симон, Долль и Херманн-Вик выступят в масс-старте

28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет «Рождественская гонка». «Рождественская гонка» Гельзенкирхен, Германия Начало масс-старта – 20.

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