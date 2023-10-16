Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Киреев
    Судя по тексту статьи, перечисленные ПЕРСОНЫ - политическая падаль, а стервятники это НАРОД. Оригинальное сравнение!Политическая падаль
  • demyr150648
    Но пока кто-то надел бронежилет и проливает кровь, изнутри страну раздирает мигрантская нечисть, а наш вечно живой и ...Политическая падаль
  • Леонид Руси
    Беглов их боится и имеет с них бабки. Достаточно снять Беглова... и некому больше крышевать зверьковСК возбудит дело ...

"Соседи" массово режут буренок, продают мясо и прячутся

"Соседи" массово режут буренок, продают мясо и прячутся

"А на селе - пустота". Последний народ разбегается из сел-деревень. Работать некому. Фермеры начали забой скота.

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