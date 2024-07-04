Закон о возмещении НДС из госбюджета экономическим агентам в Гагаузии будет оспорен

Положения, согласно которым экономическим агентам Гагаузского региона, вносящим вклад в формирование бюджета автономии, возмещается налог на добавленную стоимость (НДС) из государственного бюджета, будут оспорены в Конституционном суде (КС).
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