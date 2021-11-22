В Омске поймали пособника террористической организации

УФСБ России по Омской области вместе с региональной Росгвардией и УФСБ России по Республике Татарстан и Свердловской области поймали омича, который являлся пособником террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
УФСБ России по Омской области вместе с региональной Росгвардией и УФСБ России по Республике Татарстан и Свердловской области поймали омича, который являлся пособником террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
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