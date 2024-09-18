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Депутаты предложили дать ипотечные каникулы жителям приграничных регионов

Депутаты предложили дать ипотечные каникулы жителям приграничных регионов

Граждане, проживающие на территориях, где введен правовой режим контртеррористической операции, и являющиеся ипотечными заемщиками, вправе обратиться в банк о предоставлении ипотечных каникул В Госдуму внесен законопроект о предоставлении ипотечных каникул жителям приграничных территорий, которые пострадали от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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