Депутаты предложили дать ипотечные каникулы жителям приграничных регионов

Граждане, проживающие на территориях, где введен правовой режим контртеррористической операции, и являющиеся ипотечными заемщиками, вправе обратиться в банк о предоставлении ипотечных каникул В Госдуму внесен законопроект о предоставлении ипотечных каникул жителям приграничных территорий, которые пострадали от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).