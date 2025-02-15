Politico: американская делегация направляется в Саудовскую Аравию

Переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию украинского конфликта пройдут в Саудовской Аравии, куда в ближайшее время отправится высокопоставленная американская делегация, заявил 15 февраля источник издание Politico.
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