«Москва наносит ответный удар»

Зачем американцы изменили советский фильм о победе в битве под Москвой?Отснятый и смонтированный зимой 1941-42 годов документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» демонстрировался не только в Советском Союзе: он оказался востребован и в США, которые были уже в состоянии войны с Германией.