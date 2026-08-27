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Amazon rivers falling faster as El Niño intensifies

Amazon rivers falling faster as El Niño intensifies

Major rivers across the Amazon region are experiencing an alarming decline in water levels because of effects from the El Niño phenomenon.

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