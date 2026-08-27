Amazon rivers falling faster as El Niño intensifies

Major rivers across the Amazon region are experiencing an alarming decline in water levels because of effects from the El Niño phenomenon.
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