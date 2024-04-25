В каких регионах РФ сейчас самые выгодные цены на "трёхлетки" Лада Гранта

В каком регионе РФ 3-летняя Lada Granta на данный момент самая дорогая? На сегодняшний день Lada Granta остается одним из самых бюджетных автомобилей в нашей стране, а цена нового автомобиля в самой доступной базовой версии стартует от 699 900 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии