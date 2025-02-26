Рогов: ВС России выбили ВСУ из Скудного на границе ДНР и Запорожской области

Российские военнослужащие выбили подразделения украинских войск из Скудного вблизи административной границы Донецкой народной республики и Запорожской области, в данный момент проводится зачистка населенного пункта.
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