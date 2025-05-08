ГАИ будет усиленно ловить пьяных водителей в майские праздники в Алтайском крае

Плотность нарядов дорожно-постовой службы в регионе увеличат, чтобы оперативно бороться с заторами и выявлять пьяных автомобилистов Майские праздники для многих – это время отдыха, встреч с друзьями и долгожданных поездок.
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