США нашли новую цель в России после уничтожения “Северного потока” AlexCoderСША нашли новую цель в России после уничтожения “Северного потока” AlexCoder Конкуренция с российским газом доставляет американцам много неудобств Проект “Северных потоков” стал для американцев большой проблемой.