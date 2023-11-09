США нашли новую цель в России после уничтожения “Северного потока” AlexCoderСША нашли новую цель в России после уничтожения “Северного потока” AlexCoder Конкуренция с российским газом доставляет американцам много неудобств Проект “Северных потоков” стал для американцев большой проблемой.
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