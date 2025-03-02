Европа продолжает «аплодировать» потерявшему легитимность президенту Украины Зеленскому после его «сольного выступления» в Белом доме и последовавшего за этим изгнания главы киевского режима из Вашингтона.
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