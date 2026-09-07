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Военное обозрение

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Украинские семьи из прифронтовой зоны получат от властей мизерную помощь на зиму

Украинские семьи из прифронтовой зоны получат от властей мизерную помощь на зиму

Власти Украины обещают предоставить жителям некоторых территорий единовременные выплаты.

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