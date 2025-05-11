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Геммолог предупредила о негативном влиянии морской воды на украшения

Геммолог предупредила о негативном влиянии морской воды на украшения

Высокая концентрация солей в море вызывает химические реакции, способствуя появлению темных пятен и потускнению колец, цепочек и браслетов из серебра, золота низкой пробы, медных сплавов или не покрытых специальным защитным слоем.

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