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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отмар Сафнауэр: «Перес будет в «Ред Булл» в 2025-м, думаю. Чеко – отличный второй номер для Ферстаппена»

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр высказался о форме Серхио Переса и едва не случившемся столкновении с напарником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Майами.

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