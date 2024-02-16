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Более 70% россиян готовы приобрести побывавший в ДТП автомобиль

Более 70% россиян готовы приобрести побывавший в ДТП автомобиль

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, готовы ли россияне покупать автомобили с изъяном, какие недостатки считают наиболее критичными, и стали бы они покупать автомобиль после ДТП.

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