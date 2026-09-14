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Царьград

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EUobserver: Санкции против России продлят на неделю для обсуждений

EUobserver: Санкции против России продлят на неделю для обсуждений

Послы ЕС приняли решение продлить санкции против России на одну неделю, чтобы устранить разногласия по поводу исключения бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка.

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