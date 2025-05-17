Еще раз о комплексе неполноценности бывшего лидера нацистского режима

Т Тамара Да пошёл он.....Это дешёвое, продажное ЧМО должно сдыхать медленно, в муках и желательно после прилюдной порки.

Русская Северяночка Ещё раз подтверждает, что рагули выбрали достойного себе лидера, с мозгами как у таракана....