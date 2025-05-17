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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Еще раз о комплексе неполноценности бывшего лидера нацистского режима

Еще раз о комплексе неполноценности бывшего лидера нацистского режима

Еще раз о комплексе неполноценности комика-наркомана, бывшего президента 404, миллиардера, отельера и банкира Зеленского.

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Комментарии
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Т
Тамара
Да пошёл он.....Это дешёвое, продажное ЧМО должно сдыхать медленно, в муках и желательно после прилюдной порки.
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2 час.
Русская Северяночка
Ещё раз подтверждает, что рагули выбрали достойного себе лидера,  с мозгами как у таракана....
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2 час.
Сергей Дмитриев
Как он шмыгает носом, видно, что с ним что-то не того и он не в своей тарелке.
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1 час.
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